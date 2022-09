Ibrahimovic stupisce tutti: l’annuncio a sorpresa sui social!

Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire. Se da un lato il suo ritorno in campo appare ancora molto lontano, dall’altro il fuoriclasse svedese – 41 anni tra poco più di una settimana – non vuole rimanere con le mani in mano.

Ibra non ha intenzione di essere soltanto uno dei più grandi sportivi della sua generazione, e punta a diventare un’icona a 360 gradi, sempre più universale. Ed è così che, dopo l’esperienza da showman a Sanremo 2021, l’attaccante rossonero approda anche sul grande schermo.

Ibrahimovic film

Proprio oggi, infatti, ha annunciato la sua partecipazione nel film “Asterix & Obelix: The Middle Kingdom”, il terzo capitolo della saga in uscita nel 2023. Lo svedese ha pubblicato sui suoi canali social il trailer del film, in cui lo si vede nei panni del gladiatore Caius Antivirus.

Un 2023, dunque, che sa di riscatto per Ibrahimovic, con il suo esordio da attore nel mondo del cinema e – come si auspicano tutti i tifosi rossoneri – anche un ritorno in campo da protagonista ancora con la maglia del Milan.