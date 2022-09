Infortunio Theo Hernandez: la data del rientro del difensore francese

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, difensore del Milan, che ieri mattina ha svolto degli esami strumentali per verificare di che entità fosse il problema muscolare accusato domenica sera a San Siro in occasione della sfida poi persa contro il Napoli. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare. del muscolo lungo adduttore destro che costringerà, dunque, Theo a saltare gli impegni con la Francia nella Nations League ed a una nuova valutazione tra una settimana.

Theo Hernandez rientro

Praticamente certa l’assenza di Theo contro l’Empoli, sarà difficile vederlo in campo anche nello sfida di Stamford Bridge contro il Chelsea. Le sue chance aumentano in maniera esponenziale, invece, per Milan-Juventus di sabato 8 ottobre al Meazza. A quel punto, il terzino francese, non dovrebbe avere problemi a disputare anche Milan-Chelsea di martedì 11 ottobre, sempre tra le mura amiche. Nel frattempo, sarà sostituito o da Ballo-Touré, sua riserva naturale, oppure dal binomio composto da Sergiño Dest e Davide Calabria, che potrebbe spostarsi sull’altra fascia, lasciando quella destra allo statunitense ex Barca.