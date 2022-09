Gazidis lascia il Milan? La situazione

Il Milan potrebbe dire addio a uno degli artefici della rinascita recente. Perché nonostante tutto, Ivan Gazidis è stato di fondamentale importanza per gli ultimi anni rossoneri.

Secondo Tuttosport, però, le strade tra l’ad e la società sembrano destinate a separarsi. Questo potrebbe avvenire a novembre, in corrispondenza della scadenza del contratto del dirigente.

Gazidis gradirebbe far ritorno in MLS, di cui è stato fondatore e anche vice commissario tra il 2001 e il 2008.

Ivan Gazidis Milan

A questo proposito, il Milan è in cerca di un nuovo amministratore delegato. Secondo il quotidiano torinese e Gianluca Di Marzio, il nome principale circolato nelle ultime ore è quello di Giorgio Furlani. Il suo sarebbe un nome già noto ai rossoneri, in quanto è consigliere d’amministrazione del Milan e portfolio manager di Elliott.

Salvo sorprese, dunque, il dirigente sudafricano lascerà la squadra di Via Aldo Rossi a novembre per un ritorno al futuro. Il suo successore, però, è già in casa e, dunque, il posto non rimarrà vacante.

Leonardo Costigliola