Piace al Milan, ma niente accordo per Kiwior: aumenta la concorrenza

La stagione del Milan è iniziata con buoni risultati, ma la dirigenza è comunque sempre a lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Uno dei ruoli che l’area tecnica intende rinforzare è quello dei difensori centrali, anche visto l’età che avanza di Simon Kjaer.

Uno dei calciatori finito nel mirino di Maldini e Massara è Jakub Kiwior, difensore 22enne dello Spezia. Il difensore polacco si sta confermando come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A e sta attirando l’interesse di diverse squadre, non solo in Italia.

FOTO: Getty – Kiwior Spezia

Non solo Milan, tutti i club interessati a Kiwior

Infatti – secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira -, Oltre al Milan ci sono gli interessi di Juventus e Roma in Serie A, più quello del West Ham in Premier League. Inoltre club come Leicester e Villarreal hanno inviato i propri scout alle ultime partite dello Spezia proprio per osservare da vicino il giocatore polacco.

Con il Milan non c’è nessun accordo al momento, ma il giocatore continua a piacere e tanto alla dirigenza rossonera.