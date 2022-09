Gli chiedono dell’infortunio di Kjaer: il ct della Danimarca fa chiarezza

Il Milan freme per i suoi giocatori in Nazionale. Dopo l’infortunio al polpaccio di Maignan è la volta di Simon Kjaer.

Kjaer Danimarca Infortunio

In attesa del report medico della Nazionale danese il ct Kasper Hjulmand ha rilasciato un’intervista a proposito dell’infortunio di Simon Kjaer, durante la sfida di ieri contro la Croazia.

“Kjaer ha sentito un leggero dolore alla caviglia, quindi andrà valutato. Non lo manderemo a casa adesso. Siamo appena atterrati (di ritorno dalla Croazia). Allo stato attuale, l’idea è quella che rimanga qui con noi“.

Milan quindi in ansia per il suo difensore. Mike Maignan ha svolto i primi esami strumentali nelle ultime ore e questi hanno confermato il problema al polpaccio. Non dovrebbe esserci alcuna lesione, ma l’infortunio non è lieve e per questo si parla di uno stop di circa 3 settimaneper l’estremo difensore del Milan.

Al posto di Maignan, nelle prossime settimane, dovrebbe scendere in campo Tatarusanu.

Theo Hernandez, stoppato da uno stiramento alla coscia destra, dovrà rimanere ai box per un paio di settimane.