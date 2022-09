Lazetic fa infuriare i tifosi dell’Inter sui social: la sua foto sta facendo il giro del web!

Il Milan è atteso dal big match di campionato contro il Napoli domenica sera a San Siro.

Una partita importante per indirizzare il campionato, anche se non sarà decisiva visto che il campionato è iniziato da poche giornate.

Tuttavia è sempre Derby tra i calciatori di Milan e Inter che sui social non disdegnano spesso di punzecchiare la squadra rivale.

Lazetic Milan Inter web

Questo è il caso di Marko Lazetic, attaccante classe 2004 arrivato dalla Stella Rossa a gennaio scorso, per un esborso da 4 milioni di euro.

Il giocatore è stato aggregato alla Primavera di Ignazio Abate (per trovare minutaggio, in attesa di ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra) con cui ha segnato un bel gol in Youth League contro la Dinamo Zagabria.

Lazetic è stato protagonista di un episodio goliardico, in cui ha stuzzicato l’Inter. L’attaccante ha ricondiviso una storia Instagram pubblicata dal suo barbiere, in cui ha cancellato con una X la maglia dell’Inter che si vede sullo sfondo, facendo infuriare i tifosi nerazzurri sul web.