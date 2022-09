Sei qui: Home » News » Le probabili formazioni di Milan-Inter: dubbio per Pioli in attacco!

Manca sempre meno al derby della Madonnina, manca sempre meno al derby tra Milan e Inter. Domani le due squadre scenderanno in campo a San Siro alle 18, con i rossoneri reduci da un pareggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo e i nerazzurri da una vittoria facile in casa contro la Cremonese.

I due allenatori dovranno sciogliere ogni dubbio sulle formazioni che scenderanno in campo, con Inzaghi che non avrà a disposizione il centravanti titolare, Romelu Lukaku. Pioli, invece, manderà in campo la formazione titolare con De Ketelaere che partirà nuovamente dal 1′. L’unico ballottaggio rimane sempre quello tra Alexis Saelemaekers e Messias.

Saelemaekers

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Virj, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Dzeko.

Dubbio in difesa per Inzaghi con Bastoni favorito su Dimarco, una poltrona per Gosens e Darmian e Dzeko e Correa. I nerazzurri avranno voglia di vendicarsi dopo lo scudetto vinto dai cugini nell’ultima stagione, ma i rossoneri voglia di riscattarsi dopo il pareggio contro la squadra di Dionisi.