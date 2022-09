Calciomercato Milan, non solo il Chelsea: un altro top club vuole Leao!

Dopo le recenti parole di Paolo Maldini al Festival dello Sport di Trento, si è riaccesso il caso rinnovo di Rafa Leao.

L’esterno portoghese, premiato come miglior giocatore della Serie A 2021-22 dopo lo scudetto conquistato – da protagonista – con la maglia del Milan, ha un contratto in scadenza nel 2024 e ad oggi il rinnovo appare una questione lunga e spinosa.

Proprio il direttore tecnico rossonero, intervenuto anche ai microfoni della Gazzetta dello Sport in un’intervista pubblicata nell’edizione odierna, è tornato a parlare del futuro del suo fuoriclasse, tentando di rassicurare i tifosi:

“Leao ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla. Capisce, però, che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo“.

Non mancano, tuttavia, i top club interessati al giovane campione. Negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato si è parlato molto di un grande interesse da parte del Chelsea. I Blues non sarebbero però gli unici ad aver messo Leao nel mirino.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, infatti, anche un altro club inglese starebbe seguendo da vicino il numero 17 rossonero. Si tratterebbe del Manchester City di Guardiola, che vorrebbe rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo con un altro giovane fuoriclasse da affiancare a Haaland.