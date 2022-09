Leao-Milan, si complica il rinnovo? Le ultime!

Come già detto stamattina, Gerry Cardinale, da circa un mese nuovo proprietario del club rossonero, stando a quanto appreso da La Gazzetta dello Sport questa mattina, starebbe progettando un suo ritorno a Milano per le partite con Chelsea, andata di Champions League, Juventus in Campionato e il ritorno con i blues.

I suoi obiettivi principali, come già detto, sono il rinnovo di mister Pioli e capire cosa succede per il nuovo stadio.

Getty Images, Rafael Leao

Oltre al rinnovo di Pioli, però, e al nuovo stadio, al nuovo proprietario rossonero preme anche risolvere la situaizone riguardante Rafael Leao.

Infatti, il talento portoghese andrà in scadenza nel 2024, ma il Milan vorrebbe blindarlo.

A quanto pare, però, il suo prolungamento contrattuale sarebbe complicato, non solo per il valore ormai mondiale del giocatore, ma anche per la questione della multa che il portoghese deve corrispondere allo Sporting Lisbona. Le valutazioni di Cardinale qui saranno decisive: importante sforzo economico o scelta dolorosa?

I tifosi rossoneri, e non solo, sperano nel rinnovo.