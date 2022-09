”Maignan o Donnarumma?” Risposta a sorpresa di Dino Zoff

Dino Zoff ha rilasciato un’intervista per L’Equipe, noto giornale francese, a proposito di Mike Maignan, il portiere del Milan arrivato in sordina un anno fa per sostituire Gianluigi Donnarumma e che sta sorprendendo l’Italia intera con le sue parate.

“È stato decisivo, ha dato sicurezza su tutti i fronti e nell’ultimo derby è stato ancora una volta eccezionale”

L’ex portiere ha ammesso che è rimasto sorpreso dal portiere francese poiché non lo conosceva a causa del fatto che il calcio francese è

“meno visto e apprezzato in tv”.

“È un profilo completo, esplosivo e ordinato. La sua personalità è decisiva”.

Maignan Donnarumma Zoff

Però, nonostante ciò, si è così espresso per quanto riguarda la partenza di Donnarumma dell’anno scorso:

“Il Milan non ha perso nel cambio con Donnarumma“. “Ma il PSG ha guadagnato un portiere molto giovane e forte”.



Si potrebbe dire che per l’ex portiere il Milan ha sostituito Gianluigi Donnarumma, uno dei migliori portieri al mondo già adesso ma con grandi margini di crescita, con un sostituto di livello quasi pari.

Giacomo Pio Impastato