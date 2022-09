Sampdoria Milan è ormai agli archivi e ci consegna molti spunti di riflessione e argomenti di cui parlare.

Tra questi ci sono le prestazioni di alcuni giocatori, ed è indubbio sottolineare che Tonali, Giroud e Kjaer siano stati forse i migliori in campo, ma si parla molto poco della prestazione di Junior Messias che ieri sera è stato molto utile sia in fase offensiva, segnando anche un gol, ma anche in quella difensiva.

Rimanendo però focalizzati dal punto di vista prettamente offensivo, c’è un dato incredibile riguardo i gol segnati dal brasiliano e lo stadio di Marassi.

Milan Messias Marassi

La metà dei gol segnati dal brasiliano (3/6) sono arrivati al Luigi Ferraris, due contro il Genoa e uno, quello di ieri sera, contro la Sampdoria.

Le altre tre reti invece sono arrivate in stadi tutti diversi, uno a San Siro (contro la Roma), uno al Wanda Metropolitano (contro l’Atletico Madrid) e l’altro all’Arechi (contro la Salernitana).

Peccato però che quest’anno le trasferte a Genova sono già terminate, visto che il Genoa è sceso nella Serie B.

Andrea Mariotti