Milan beffato? Una big d’Europa prepara l’offerta

Secondo quanto riferisce ‘ESPN‘, il Real Madrid potrebbe acquistare Joao Gomes. Il club presieduto da Florentino Perez sarebbe pronto a strapparlo al Flamengo, squadra con la quale ha collezionato già la bellezza di 100 presenze a soli 21 anni.

Gomes sembrerebbe essere il prossimo colpo di mercato della società campione d’Europa, con il club brasiliano che valuta il calciatore circa 30 milioni di euro.

Il centrocampista ieri aveva però ammesso un suo desiderio, ovvero quello di giocare nel Liverpool di Klopp: “Il Liverpool è una squadra per cui giocherei, ne ho un grandissimo desiderio. Giocare in Champions League è il mio più grande sogno”.

Joao Gomes calciomercato

Su di lui questa estate era forte la concorrenza del Milan, che puntava sul giovane come possibile sostituto del partente Franck Kessie. Il prezzo di 30 milioni di euro per il cartellino aveva però presto fatto defilare il club, che per quel reparto aveva stanziato un budget molto più basso.

Oltre ai rossoneri i Blancos potrebbero beffare anche lo stesso Liverpool e il Manchester United.