Milan, caos per un’avversaria del girone: esonerato il tecnico!

La prima giornata di Champions League è stata già fatale per Thomas Tuchel. L’ex tecnico del PSG e campione d’Europa con il Chelsea nel 2021 è stato sollevato dal suo incarico di tecnico dei Blues. La sconfitta per 1-0 contro la non irresistibile Dinamo Zagabria e soprattutto la brutta prestazione espressa ha convinto la dirigenza del club di Londra ad esonerare il tecnico tedesco.

Tuchel esonero Chelsea Champions League

Di seguito, il comunicato con il quale il Chelsea ha annunciato l’esonero di Tuchel.

“A nome di tutto il Chelsea FC, il Club desidera mettere a verbale la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per club durante la sua permanenza qui.

Poiché il nuovo gruppo di proprietà ha raggiunto i 100 giorni dall’acquisizione del club e mentre continua il suo duro lavoro per portare avanti il ​​club, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per effettuare questa transizione. Lo staff tecnico del Chelsea si occuperà della squadra per l’allenamento e la preparazione delle nostre prossime partite mentre il club si muoverà rapidamente per nominare un nuovo allenatore.Non ci saranno ulteriori commenti fino alla nomina di un nuovo allenatore“.