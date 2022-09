Sei qui: Home » News » L’ex Milan avverte su De Ketelaere: “Il Milan non è il Bruges”

Il Milan attende il Napoli a San Siro per il big match della settima giornata di Serie A. Un match che vedrà affrontarsi le due principali candidate alla vittoria finale, almeno a guardare questo primo scorcio di stagione. Rossoneri che dovranno fare a meno di Rafael Leao: al suo posto, con ogni probabilità, Rade Krunic, tuttofare spesso impiegato da Pioli in situazioni di emergenza. A guidare la batteria dei trequartisti, che supporteranno l’unica punta Giroud, ci sarà questa sera Charles De Ketelaere. Il giovane talento belga, arrivato quest’estate con un grosso carico di aspettative addosso, si è reso protagonista di un inizio di stagione fatto di alti e bassi. Di lui ha parlato l’ex Milan Jean Pierre Papin; di seguito le parole rilasciate dal francese ai microfoni de la Gazzetta dello Sport:

Milan De Ketelaere Papin

“Il Bruges, con tutto il rispetto, non è il Milan. Si tratta di un bel salto, chiunque lo pagherebbe. De Ketelaere ha stoffa, ma com’è giusto che sia deve acquisire maggiore conoscenza del calcio italiano e del Milan. Mi piace, comunque, perché ha nelle sue corde giocate di qualità, velocità e forza fisica: anche nei contrasti è bravo a farsi sentire”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI