Milan, la soluzione di formazione in vista di Zagabria e Napoli

Il Milan questa settimana sarà chiamata ad un tour de force importante che potrebbe risultare già decisivo in chiave Europa e campionato.

Il fatto positivo, senz’altro, è che le due gare in 7 giorni si giocheranno entrambe in casa. Mercoledì alle ore 18:45 andrà in scena il match contro la Dinamo Zagabria valvole per la seconda giornata di girone in Champions League. Dopo il pareggio esterno per 1-1 in un campo ostico come quello del Salisburgo, il Milan vorrà conquistare i suoi primi 3 punti di questa edizione di coppa.

Domenica 18, invece, il Milan sarà impegnato, alle ore 20:45 contro un Napoli sempre più convinto dei propri mezzi. Essendo gli unici in vetta, proprio insieme ai rossoneri e all’Atalanta, questo scontro diretto sarà fondamentale per gli 11 di Pioli per lanciare un segnale importante al campionato.

Milan Leao Origi

La notizia, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe la gestione di Rafael Leao. Il portoghese in campionato dovrà scontare una giornata di squalifica per doppio giallo: il testimone passerà così a Divock Origi che potrà dunque compiere la sua quarta presenza in Serie A.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la Champions League. In questo caso l’impegno di Leao sarà d’obbligo per provare ad ottenere i tre punti in casa contro i croati.

Edoardo Crico