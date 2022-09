Novità DAZN, succederà per Milan-Napoli: i dettagli

Come annunciato dall’ANSA, in occasione di Milan-Napoli, in programma questa domenica alle ore 20.45 a San Siro, torneranno i Coca Cola Super Match su DAZN. L’evento, organizzato da Coca Cola in collaborazione con DAZN, permetterà agli utenti di vivere alcuni dei match più spettacolari della Serie A in un modo molto più divertente e coinvolgente.

Milan Napoli Coca Cola

Tramite lo split screen infatti, gli utenti DAZN potranno accompagnare alla visione del match la telecronaca di ospiti speciali. Quest’anno ad alternarsi nel commento delle partite saranno gli Autogol, Cronache di Spogliatoio, Christian Vieri e Nicola Ventola e la new entry, i The Jackal. Il tutto sarà poi diretto dalla regia della Gialappa’s Band e e del giornalista di DAZN Giovanni Barsotti, nell’Home Stadium. I Super Match in programma sono 17, con due episodi al mese. Oltre che su DAZN, gli eventi potranno essere visti anche sul canale Twitch di DAZN.

Questo il commento di Raluca Vlad, direttore marketing di Coca Cola Italia: “Un nuovo format dove l’utente non è più solo spettatore ma diventa parte del match. Coca-Cola Super Match si inserisce, infatti, nella nostra nuova filosofia Real Magic, che vuole ricordarci ogni giorno come qualsiasi momento possano diventare ancor più magici se vissuti insieme”

Queste invece le parole di Stefano Azzi, Ceo di DAZN Italia: “Il format nasce con l’obiettivo di arricchire la visione delle partite di calcio, permettendo ai tifosi di vivere l’emozioni della propria squadra con uno spirito di aggregazione e condivisione ulteriormente amplificato. Siamo felici di portare avanti questa collaborazione dopo il successo della prima edizione ed entusiasti di accogliere nella squadra nuovi talent amati dal pubblico dei social”