Milan, pronta la maxi offerta per convincere Leao: i dettagli

Tra i temi d’attualità più importanti in casa Milan, quello che spicca su tutti è senza dubbio il rinnovo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, reduce da una stagione straordinaria, che lo ha visto mettere a referto 14 reti e 12 assist in 42 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, è stato il protagonista dello Scudetto conquistato dai rossoneri lo scorso anno.

L’ex Lille, però, non sembra ancora sazio ed è pronto a continuare a stupire tutti a suon di goal e giocate da capogiro anche in questa stagione, nella quale ha già siglato 3 reti e fornito 6 assist in sole 8 gare.

Tra i tifosi rossoneri, però, cresce la preoccupazione di vedere andar via l’esterno, che ha il contratto in scadenza nel 2024, a parametro zero, proprio come accaduto ai vari Donnarumma, Kessié, Romagnoli e Calhanoglu.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, la dirigenza rossonera non avrebbe alcune intenzione di lasciar partire Leao e, per questo, sarebbe pronta una maxi offerta da 6 milioni di euro più bonus. Nonostante il portoghese, al momento, sia fermo sulla richiesta di 7 milioni di euro, continua a salire la fiducia per una buona riuscita dell’operazione. Le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive.