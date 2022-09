Milan, si complica il rinnovo di un big: la situazione

La sosta delle nazionali è molto utile alle squadre di Serie A sia alla società sia agli allenatori, le società infatti lavorano per questioni interne e gli allenatori possono sfruttarla per inserire i nuovi giocatori negli schemi.

Molto importanti sono anche i rinnovi che possono essere curati anche in questo periodo ed è per questo che il Milan sta lavorando ad alcune situazioni contrattuali come quella di Ismael Bennacer.

Milan Bennacer Rinnovo

Da molto tempo si parla del rinnovo dell’algerino che tarda ad arrivare e addirittura per attimi è parso svanire nel nulla.

La speranza non è persa e le parti sono in contatto ma resta comunque distanza tra le parti visto che, stando a riportato da Gazzetta.it, il Milan vorrebbe raddoppiare l’ingaggio di 1 milione e mezzo ma l’agente del ragazzo vorrebbe arrivare a 4 milioni per avvicinarsi agli stipendi percepiti dagli altri big.

Maldini e Massara ovviamente vorrebbero blindare il proprio gioiello ed è per questo che vorrebbero accontentarlo anche aggiungendo dei bonus al contratto.

Altro argomento importante è inoltre la clausola rescissoria che vorrebbe essere rimossa dai dirigenti rossoneri.

Andrea Mariotti