Accostato al Milan, il d.s. della Roma rivela: “Abbiamo un accordo con l’agente”

Se c’è un ruolo in cui il Milan pare essere scoperto, è quello dell’esterno destro. Nonostante la presenza di Messias e Saelemaekers, i rossoneri non hanno operato su quella zona di campo come ci si aspettava.

I nomi accostati durante la finestra di mercato, però, non sono mancati anche per quel ruolo. Uno di questi, che in realtà è tra gli obiettivi del Milan da diverso tempo, è Nicolò Zaniolo. L’attaccante italiano è rimasto alla Roma e si è infortunato all’inizio di questa stagione.

Milan Roma Pinto

Nonostante questo, Tiago Pinto ha parlato del suo futuro ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Udinese: “Abbiamo un ottimo rapporto con Claudio (Vigorelli, l’agente, ndr) e con Nicolò. Rappresenta un qualcosa di importante per noi. Questa dev’essere la stagione del suo rilancio dopo l’infortunio. Vi dico che abbiamo un accordo per mandare il rinnovo per le lunghe e darvi modo di scrivere e raccontare”.

Tra ironia e realtà, il general manager della Roma ha svelato il futuro di Nicolò Zaniolo, che sembra destinato a essere ancora a tinte giallorosse.

Leonardo Costigliola