Youth League, il risultato di Salisburgo-Milan e la classifica provvisoria

Alle ore 21 inizierà il cammino in UEFA Champions League per il nuovo Milan di Stefano Pioli che sarà ospite del Salisburgo di Jaissle in Austria.

In attesa di capire quale sarà il primo risultato europeo stagionale degli uomini allenati da Pioli, nel pomeriggio c’è stato un assaggio di Salisburgo-Milan in UEFA Youth League.

I baby rossoneri di Ignazio Abate sono scesi in campo – a Salisburgo – per disputare la prima partita del loro girone in contemporanea con l’altra gara del girone, Dinamo Zagabria-Chelsea.

Inaspettatamente la gara finisce sul risultato di 1-1 con il Milan che va subito in vantaggio grazie alla rete siglata nei primi 10′ minuti di gioco da Coubis su calcio di rigore.

Rossoneri corsari in terra austriaca che riescono a conquistare qualcosa che sembrava impensabile se considerate le aspettative prematch.

Milan Salisburgo Youth League

Tante occasioni per raddoppiare nel secondo tempo ma nessuna di queste concretizzata, e allora ne approfitta il Salisburgo che riesce a pareggiare i conti con il gol di Konate strappando 1 punto in concomitanza con i rossoneri.

Nell’altra sfida, invece, la Dinamo Zagabria schianta il Chelsea con un sonoro 4-2 grazie alle reti di Gubijan, Rukavina, Krdzalic e Topic. Inutile la doppietta di Castledine ai fini del match.

La classifica parziale vede la Dinamo Zagabria prima con 3 punti, a seguire Milan e Salisburgo con 1 punto, e infine chiude la classifica il Chelsea con 0 punti conquistati.