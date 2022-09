Papin a sorpresa: ”Milan-Napoli? I rossoneri possono farlo anche senza Leao!”

Jeanne-Pierre Papin ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport in vista della partita contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

“Vedo favorito il Milan. È una squadra completa, arricchita dall’esperienza del successo e non ancora al top della condizione: quando crescerà, i ritmi si alzeranno anche in Europa. Oggi poi ha una tranquillità che l’anno scorso non sempre si vedeva: la gestione dei momenti del match è da top club, sa quando accelerare e quando abbassare il ritmo. L’assenza di Leao peserà, inutile nasconderlo. Leao è il trascinatore: ha velocità, fantasia e segna gol importantissimi, come nel derby. Allo stesso tempo dico che il Napoli si può battere anche senza di lui: si gioca in casa, in rosa Pioli ha molte soluzioni e a Spalletti mancherà Osimhen”.