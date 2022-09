Saelemaekers dopo il gol: “Sto lavorando tantissimo su un aspetto!”

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Milan-Dinamo Zagabria, Alexis Saelemaekers, autore del gol del momentaneo 2-0 dei rossoneri, ha parlato del match contro la squadra croata. Queste le dichiarazioni dell’esterno belga:

Sul gol del 2-0:

“Secondo gol consecutivo in Champions? È vero che l’avevo già detto in conferenza, sto lavorando tanto sui miei numeri in fase offensiva. Sono molto soddisfatto della vittoria di questa sera che ci porta i primi tre punti in casa da 9 anni”.

Sugli inserimenti continui nell’area avversaria:

“Sto provando a inserirmi di più in area per essere più presente in attacco ed incrementare il numero di gol”.

Sulla partita:

“Penso che abbiamo giocato il nostro calcio con una buona mentalità e buona corsa nelle gambe. Siamo molto felici per i punti in Champions, ma ora ci concentriamo sul Napoli”

Sul Chelsea:

“Il Chelsea è una grande squadra, ma noi la affronteremo come le altre squadre perché sappiamo di essere forti e se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque”.