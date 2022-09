Scaroni ancora presidente del Milan? L’annuncio sul futuro!

In occasione della cerimonia in piazza Diaz, a Milano, per i 40 anni della morte del generale dalla Chiesa, Paolo Scaroni ha parlato della sua possibile carica riguardante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026: “Mi piace Milano, mi piace Cortina, mi piacciono le Olimpiadi, ma ho talmente tanti impegni che la vedo una operazione impossibile”, escludendo del tutto una sua possibile candidatura.

“Quando si ha una carica, poi bisogna anche fare le cose. Come faccio con tutte le cose che devo fare? Se resterò presidente del Milan? Certamente: sono milanista e ho avuto qualche piccola soddisfazione col Milan, siamo d’accordo“, ha concluso l’attuale Presidente del club rossonero che, in occasione della prossima assembla del 14 settembre, verrà presumibilmente confermato. A rischio la posizione di Ivan Gazidis: l’attuale amministratore delegato non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a novembre.

Paolo Scaroni

Il 31 agosto il Milan è passato ufficialmente nelle mani della nuova proprietà americana RedBird per 1,2 miliardi di euro. Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird, ha dichiarato: “La nostra visione per il Milan è chiara: supporteremo i nostri talentuosi giocatori, allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo in campo e per consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze di questo Club storico. Faremo in modo di sfruttare la nostra rete globale di sport e media, la nostra esperienza nella raccolta e analisi dei dati, il nostro track record nello sviluppo di stadi sportivi e ospitalità per raggiungere un obiettivo: mantenere il Milan al vertice del calcio europeo e mondiale”.