Tonali non ha dubbi: “C’è un aspetto che sarà fondamentale”

L’attesa è finita. Milan ed Inter sono pronte a scendere in campo per affrontarsi nel primo derby stagionale. Gli uomini di Stefano Pioli vogliono riscattarsi dopo il brutto pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel prepartita, Sandro Tonali ha analizzato così il match contro i nerazzurri:

Sulla partita:

“Sicuramente sarà una partita molto intensa. Noi in questa settimana abbiamo lavorato tanto, anche sugli errori che abbiamo commesso nelle scorse partite. C’è stato modo di rivedere tutto con il mister. Siamo consapevoli che non è una gara come tutte le altre e dobbiamo portare a casa la vittoria per i nostri tifosi”.

Sull’atteggiamento da tenere in campo:

“Credo che, come spesso accade in partite come il derby, saranno molto importanti gli episodi e sarà fondamentale mantenere la concentrazione per tutta la gara. È stata fondamentale lo scorso anno. Nonostante il gol di svantaggio è bastata una sola azione per cambiare la storia della partita”.

“L’intensità è la base del nostro lavoro, l’ingrediente principale di questo derby. De Ketelaere? Ha qualita ed è fortissimo, dev’essere libero e giocare bene”