Adani esalta Kalulu, poi il paragone con la leggenda rossonera!

Intervenuto durante il programma sportivo Bobo Tv su Twitch, Lele Adani è intervenuto in merito alla gara giocata a San Siro sabato tra Milan e Juventus, esaltando la grande prestazione messa in campo dai rossoneri sulla squadra di Allegri:

“Il Milan lavora e non cerca alibi. L’allenatore guida e porta avanti la squadra con i fatti. È una squadra credibile e quando fa male lo fa l’intera squadra. Mi viene in mente per esempio la gara di Champions League contro il Salisburgo. Dopo il pareggio nessuno ha trovato alibi, Pioli non ha detto: ‘Siamo giovani’, ed è questo è il loro segreto. Ho visto un grande intervento da parte del difensore del Milan: la chiusura di Kalulu su Kean è alla Franco Baresi”, ha concluso l’opinionista sportivo.

Kalulu

Oltre alla dichiarazioni dell’ex calciatore dell’Inter, anche Cassano ha voluto dire la sua sulla grande sfida di Champions League di domani contro il Chelsea: “Il Milan farà una buona prestazione domani solo se manterrà un ritmo alto. Solo in quel caso puoi vincerla, altrimenti sarà una gara molto difficoltosa”.