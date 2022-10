Adani pazzo di un rossonero: che elogio in diretta

Intervenuto, come di consueto, in diretta su Twitch alla Bobo Tv, Lele Adani ha parlato del momento di Charles De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni:

“De Ketelaere vede giocate che altri non vedono. Oggi Pioli in conferenza ha ricordato cosa dicevano all’inizio i giornali di Tonali e Leao. Poco più di un anno fa, infatti, il portoghese non solo non era il calciatore che è oggi, ma spesso era anche messo in discussione. Però Pioli, che vede quotidianamente i suoi giocatori, ha sempre evidenziato le qualità dell’ex Lille. Quindi se lui parla in maniera così positiva di De Ketelaere, io mi fido del suo parere.

Bisogna stare attenti però, perché se domani, contro la Juventus, gioca Brahim Diaz al suo posto, non si deve parlare di bocciatura. Fa tutto parte del percorso di crescita. Il ragazzo ha tanto talento, tanto è vero che il Club Brugge non se n’è privato facilmente ed ha mantenuto anche una percentuale sulla rivendita”.