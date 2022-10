Allegri non può essere contento: parole amare dopo la sconfitta con il Milan

Vittoria schiacciante per il Milan contro la Juventus. Di seguito le dichiarazioni di mister Allegri ai microfoni di DAZN:

“C’è da dire ben poco: sembrava fossimo uscito da un periodo negativo, invece stasera ci siamo ricascati. Peccato perché all’inizio abbiamo fatto bene, poi abbiamo cominciato a giocare indietro sbagliando tanto tecnicamente”.

“In questo momento non è facile da un punto di vista psicologico: abbiamo perso tanti punti in partite più semplici, poi arrivi agli scontri diretti in una condizione psicologica non buona. Dopo il gol del 2-0 siamo crollati: il problema è stato tecnico e mentale, non tanto fisico. Martedì però bisogna andare in Israele con la giusta testa per vincere la partita”.

Milan Juventus Allegri

“Purtroppo la paura dopo i primi errori dobbiamo togliercela. Dobbiamo giocare in avanti, non all’indietro, perché così riusciamo ad essere pericolosi. Poi non possiamo sbagliare la misura dei passaggi, sono errori impossibili da fare. Due vittorie non risolvono i problemi, chiaro che in partite come queste bisogna far risultato e non ci siamo riusciti. Dobbiamo essere anche più cattivi e toglierci di dosso le paure, anche perché così difficilmente riusciremo a sollevarci”.

“Abbiamo iniziato a giocare la palla all’indietro ed è normale che così gli altri prendono campo. Dobbiamo lavorare e migliorare su questo”.

Vittorio Assenza