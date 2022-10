Aubameyang pazzo di Leao: che elogio da parte dell’attaccante del Chelsea

Il Milan dovrà presto archiviare questa serata amara: i ragazzi di Pioli escono sconfitti per 3-0 dallo Stamford Bridge e si vedono superati in classifica da Salisburgo e proprio dal Chelsea. Una classifica che ora preoccupa: settimana prossima si dovrà vincere a San Siro per tornare in zona qualificazione.

Uno dei protagonisti della serata è stato l’ex di turno Pierre-Emerick Aubameyang: l’ex Milan ha firmato la rete del 2-0 su un erroraccio di Fikayo Tomori. L’attaccante gabonese ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita.

Pierre-Emerick Aubameyang (Photo by GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

“È stato bellissimo segnare contro il Milan, è da tanto che volevo giocarci contro, mi ha fatto davvero molto piacere”.

Su Leao: “È incredibile, impressionate. È velocissimo, potente, può fare la differenza in qualsiasi squadra in questo momento”.

“Il Milan gioca molto bene a calcio, è una squadra difficile da affrontare: a dire la verità, non me lo aspettavo così forte. Oggi abbiamo messo l’intensità giusta per batterli”.