Serata da urlo per Brahim Diaz, ma la Champions è a rischio: le condizioni

Il protagonista della serata di ieri è stato sicuramente Brahim Diaz, che ha sbloccato la partita con una doppietta straordinaria, che ha fatto esplodere i social. Due gol da grande opportunista, dove è riuscito a sfruttare al meglio i passaggi di Ciprian Tatarusanu e Divock Origi.

Milan, infortunio per Brahim Diaz

La preoccupazione è salita, però, al 50esimo, quando lo spagnolo si è fermato per infortunio. Il numero 10 del Milan ha riportato una contrattura del gluteo sinistro, che sarà da valutare in vista della gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Diaz aveva cominciato questo mese con grande voglia e decisività. “Un ottobre da dieci”, scrive La Gazzetta dello Sport.

Brahim Diaz, Milan

Pioli, occasione per De Ketelaere?

Una cosa è certa, adesso Charles De Ketelaere dovrà sfruttare la chance e giocarsi le sue carte. Ieri sera, il belga è stato parecchio criticato sui social per l’erroraccio sotto porta, che avrebbe potuto portare il match sul 5-1.

Tifosi in apprensione per l’infortunio del fantasista spagnolo. I sostenitori rossoneri avevano finalmente ritrovato il Brahim Diaz dello scorso inizio di stagione quando, prima che contraesse il coronavirus, stava dando spettacolo in campo.

Vittorio Assenza