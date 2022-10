Dinamo Zagabria-Milan, Brahim Diaz titolare? Le ultime sullo spagnolo

Questa sera il Milan affronterà la Dinamo Zagabria allo Stadio Maksimir. I rossoneri rischiano di rimanere fuori dalla Champions League, quindi devono provare a fare risultato in qualsiasi modo.

Dinamo-Milan, le probabili scelte di Pioli

Intanto, cominciano a filtrare i primi nomi della formazione titolare. Stefano Pioli dovrebbe schierare il suo consueto 4-2-3-1, con Ciprian Tatarusanu ancora preferito ad Antonio Mirante tra i pali.

In difesa, spazio a Pierre Kalulu sulla destra, dati gli infortuni di Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Sergiño Dest. In difesa Matteo Gabbia dovrebbe affiancare Simon Kjaer e, ovviamente, Theo Hernandez sulla corsia sinistra.

Brahim Diaz, Milan

In mediana Pioli schiera i titolarissimi Ismael Bennacer e Sandro Tonali, entrambi in forma smagliante.

Brahim Diaz c’è, De Ketelaere titolare

È sulla trequarti che, però, ci saranno le maggiori novità. Se la presenza di Rafael Leao è oramai scontata, sulla destra non sarà schierato Junior Messias, bensì sarà adattato Ante Rebic. Sulla trequarti, invece, il titolare sarà Charles De Ketelaere. Questa mattina sembrava che dovesse partire dal 1′ Rade Krunic, in più anche Brahim Diaz è stato recuperato, come riportato da Sky Sport. Nonostante ciò, il belga sarà titolare. In attacco Olivier Giroud è favorito per il momento su Divock Origi.

Vittorio Assenza