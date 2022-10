Attento Milan, un top club europeo si inserisce sull’obiettivo di mercato di Maldini!

In attesa dell’inizio della sosta per i Mondiali in Qatar, il Milan resta concentrato sugli impegni di campo tra Champions e campionato e, contemporaneamente, non perde di vista il mercato.

I rossoneri continuano a lavorare su alcuni possibili obiettivi per il futuro. Tra i ruoli maggiormente attenzionati, com’è ormai noto, c’è sempre quello dell’attaccante.

Calciomercato, il Milan segue Broja per l’attacco

Uno dei nomi in cima alla lista dei possibili obiettivi per l’attacco c’è quello di Armando Broja. Il giocatore classe 2001, nato in Inghilterra ma con passaporto albanese, ha da poco rinnovato con il Chelsea fino al 2028.

Broja Chelsea Milan

Dopo le ottime esperienze in prestito al Vitesse e al Southampton, i Blues hanno deciso di riportare a Londra il giovane numero 9, che però non sta trovando molto spazio nella squadra di Potter. Proprio per questo motivo potrebbe scegliere di lasciare il suo attuale club.

Non solo il Milan su Broja: sirene dalla Spagna

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, però, il Milan non sarebbe l’unica squadra interessata a Broja.

Sull’attaccante dei Blues ci sarebbe anche l’Atletico Madrid di Simeone, un club sempre attento ai giovani emergenti del calcio europeo. Facile dunque pensare che, già a gennaio, si scateni una vera e propria asta per il gioiellino albanese.