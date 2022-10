Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’esterno: Maldini ci prova

Milan spumeggiante quello visto ieri sera a San Siro contro la Juventus di Massimiliano Allegri, squadra di Pioli che ieri sera ha subìto molte variazioni a causa dei molteplici infortuni soprattutto sulla fascia destra.

Alexisi Saelemaekers e Junior Messias erano out ieri sera e lo saranno anche per il Chelsea, addirittura Alexis rientrerà dopo la sosta per il mondiale del Qatar, le assenze però non si sono fatte sentire grazie ad una super prestazione di Brahim Diaz.

Per evitare però eventuali adattamenti improduttivi sulle fasce, nel mese di gennaio potrebbe esserci il ritorno di fiamma per Hakim Ziyech.

Milan Calciomercato Ziyech

Stando infatti a quanto riportato da Niccolò Ceccarini di TMW, Maldini e Massara starebbero ancora monitorando l’esterno marocchino e vorrebbero fare un tentativo per portarlo in rossonero già nella prossima sessione di mercato.

Le trattative non sono ancora state aperte, ma il Milan vorrebbe riuscire ad accaparrarsi il nuovo esterno in prestito con diritto di riscatto.

Chissà che la partita di martedì non possa essere occasione di dialogo tra le dirigenze.

Andrea Mariotti