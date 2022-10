Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’attaccante: può arrivare a gennaio!

Dopo la pesante sconfitta contro il Chelsea in Champions League, il Milan riparte dal campionato, dove sabato pomeriggio alle 18:00 andrà in scena l’attesissimo match contro la Juventus, reduce invece dalla prima vittoria europea contro il Maccabi.

Le reti di Fofana, Aubameyang e James hanno permesso ai londinesi di agganciare gli uomini di Pioli a quota 4 punti in classifica, in attesa della gara di ritorno, che andrà in scena il prossimo martedì 11 ottobre a San Siro, dove Potter dovrà fare a meno proprio dell’autore della rete che ha sbloccato la gara, ai box per una distorsione al ginocchio.

Ziyech Milan Chelsea

IL MERCATO

In attesa delle prossime sfide, intanto, è sempre l’occasione giusta per parlare di mercato.

La sessione estiva si è conclusa poco più di un mese fa, ma i club sono ormai già proiettati su quella di riparazione invernale, dove potranno sfruttare il calciomercato per mettere a segno colpi utili per la seconda parte della stagione.

Accostato alla squadra nei mesi scorsi, non a caso, a Milano torna di moda il nome di Ziyech: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’infortunio di Saelemaekers e i dubbi su Messias starebbero spingendo la società a cercare un rinforzo sulla fascia.

Nella lista dei papabili profili per il mercato di gennaio, il centrocampista pare rientri tra le prime scelte della dirigenza.

Gabriella Ricci