Chelsea, Potter costretto a rinunciare a due titolarissimi: l’annuncio in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Wolverhampton, il tecnico del Chelsea, Graham Potter, ha fatto il punto sugli infortunati. Queste le sue parole:

Su Kanté:

“Il ginocchio di Wesley non è messo così male come pensavamo in un primo momento, ma credo che ci vorranno ancora alcune settimane. Fortunatamente è in condizioni decisamente migliori rispetto a quanto preventivato. Si tratta solo di uno stiramento al ginocchio, quindi c’è la possibilità di vederlo in campo prima del Mondiale. Tutto dipende da come procederà la sua riabilitazione”.

Su Fofana:

Potter, Fofana, infortunio

“Non possiamo farci nulla. È accaduto questo infortunio e ora bisogna cercare di rimetterlo in forma per fare in modo che non subisca ricadute. Per tanto tempo ha fatto dentro e fuori, ora bisogna cercare di farlo tornare al top in maniera definitiva. Da parte mia non c’è assolutamente frustrazione, è semplicemente un aspetto con il quale dovremo fare i conti”.

Entrambi i calciatori, dunque, saranno indisponibili in vista della trasferta contro il Milan in Champions League del prossimo 11 ottobre.