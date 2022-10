Sei qui: Home » News » Croazia, i pre-convocati per il Mondiale in Qatar: la scelta su Rebic

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha diramato la lista dei 34 pre-convocati in vista dei Mondiali in Qatar, che inizieranno tra poco meno di tre settimane. Queste le scelte dell’allenatore:

Portieri: Livakovic (Dinamo), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid), Kotarski (PAOK), Labrovic (Rijeka).

Difensori: Vida (AEK), Lovren (Zenit), Barisic (Glasgow Rangers), Caleta-Car (Southampton), Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern), Pongracic (Lecce), Erlic (Sassuolo), Sutalo (Dinamo).

Centrocampisti: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Ivanusec (Dinamo), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (RB Salisburgo), Misic (Dinamo).

Attaccanti: Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Brekalo (Wolfsburg), Petkovic (Dinamo), Orsic (Dinamo), Budimir (Osasuna), Livaja (Hajduk), Colak (Glasgow Rangers).

Croazia, Rebic escluso dai convocati per il Mondiale in Qatar

Nonostante il buon inizio di campionato, rimane fuori dalla lista Ante Rebic che, dunque, non prenderà parte alla spedizione croata in Qatar. Non sono bastati i 3 gol e 2 assist, messi a referto in 10 partite dall’inizio della stagione, per convincere il commissario tecnico croato.

La lista dei 23/26 convocati verrà diramata il prossimo 9 novembre.