Dall’Argentina sganciano la bomba: “Messi sarà di nuovo un giocatore del Barcellona!”

Notizia clamorosa proveniente dall’Argentina e che, in poche ore, ha già fatto il giro del mondo: Lionel Messi tornerà a vestire la maglia del Barcellona. Dopo solo due stagioni, dunque, potrebbe essere già finita l’esperienza del fuoriclasse argentino all’ombra della Tour Eiffel.

Secondo quanto riportato dalla giornalista argentina Veronica Brunati, molto vicina alla famiglia della Pulce, infatti, Messi tornerà ad essere un calciatore blaugrana a partire dal luglio del 2023, ovvero quando il suo contratto con il Paris Saint-Germain scadrà.

Un clamoroso ritorno alle origini, dunque, per l’argentino che, la scorsa estate, fu costretto a lasciare il club spagnolo a causa dei noti problemi economici della società e che ora, invece, sogna un ritorno in grande stile per chiudere la sua carriera dove tutto ha avuto inizio.

Intanto, dopo una prima annata al di sotto delle aspettative chiusa con un bottino di “soli” 11 gol e 15 assist in 34 presenze, in questa stagione il fuoriclasse è partito decisamente meglio. Finora, infatti, ha messo a segno ben 7 reti e 8 assist in sole 12 presenze tra Ligue 1, Champions League e Trophée Des Champions.