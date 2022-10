Serie A, calendario anticipi e posticipi: svelata la data di Inter-Milan!

Il Milan, Campione d’Italia in carica, insegue attualmente il Napoli a tre lunghezze di distanza.

Un avvio non male quello dei ragazzi di Stefano Pioli, che nelle prime 11 partite hanno raccolto 26 punti: a fare la differenza tra rossoneri e partenopei, al momento, è lo scontro diretto che ha visto uscire vittoriosi gli azzurri.

Molto importanti saranno le cinque partite da qui sino alla sosta per il Mondiale, ma intanto – per buttare un occhio più in là – ci concentriamo su ciò che accadrà a partire dal 7 gennaio.

Data Inter Milan

Calendario anticipi e posticipi

Poco fa la Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle partite che vanno dalla 17esima alla 21esima giornata.

Il Milan dopo la sosta ripartirà con il botto: l’8 gennaio, alle 20.45, a Milano arriverà la Roma di José Mourinho.

Sette giorni più tardi (14/01) trasferta insidiosa a Lecce (ore 18).

Poi per i rossoneri ancora una trasferta, a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Match in programma per martedì 24 gennaio alle 20.45.

La 20esima giornata vedrà invece il Milan tornare tra le mura amiche di San Siro per sfidare il Sassuolo. Pioli e i suoi scenderanno in campo domenica 29 gennaio alle 12.30.

Quando si gioca Inter-Milan

L’ultima giornata di cui sono stati svelati anticipi e posticipi, al momento, è la 21esima.

Turno di campionato non banale per il Milan, che affronterà l’Inter in un match che potrebbe risultare già fondamentale in chiave Scudetto.

Il derby andrà in scena domenica 5 febbraio alle 20.45.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI