Sei qui: Home » News » De Ketelaere non convince, Milan preoccupato: adesso si corre un rischio

La brutta serata di ieri sera, con la pesante sconfitta in casa del Chelsea, ha creato alcuni dubbi su un giocatore in particolare, tanto seguito e tanto voluto, ossia, Charles De Ketelaere.

Probabilmente ci si aspettava di più dal talentino belga, ma non solo ieri sera. Infatti, l’inizio di stagione non è stato entusiasmante.

La speranza è che possa riuscire a tirare fuori tutto il suo talento il prima possibile, anche perché gli sforzi per portarlo in rossonero, da parte della dirigenza e non solo, sono stati notevoli.

Adesso sembra che il trequartista belga sia stato messo un po’ alla gogna, sta a lui, dunque, far ricredere gli scettici.

La Gazzetta dello Sport, però, parla di una possibilità concreta, che sa di bocciatura. La rosea, infatti, scrive: “De Ketelaere stecca ancora. Adesso rischia la panchina“.

Getty Images, Charles De Ketelaere

La prova di ieri sera è stata più che insufficiente. Sicuramente non è stato l’unico, anzi, ma, come già detto, ci si aspettava qualcosina in più.

Charles deve ritrovarsi, il prima possibile, serve a lui stesso, serve al Milan. Sabato c’è la Juventus, partita interessante per riuscire ad essere decisivo, panchina permettendo.