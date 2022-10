Del Piero innamorato di Leao: “Mi auguro che riesca a farlo!”

Tutti pazzi per Rafael Leao. Il portoghese è uno dei nomi più in voga nel panorama europeo. Non è un caso che Chelsea, Paris Saint-Germain e Manchester City siano interessati a lui. Così come non è un caso che Paolo Maldini e Ricky Massara non lo toglieranno per meno di 150 milioni di euro.

Leao è l’uomo in più di questo Milan. Mvp della Serie A e decisivo anche nella gara finale contro il Sassuolo con 3 assist.

Non è stato sempre così, però. Inizialmente il gioiello portoghese era sempre al centro delle critiche per la sua discontinuità durante le partite.

Rafael Leao, Milan

Adesso, invece, Rafa si è preso il Milan. È sotto gli occhi di tutti. Anche Alessandro Del Piero, intervenuto a Sky Sport, ha elogiato l’esterno rossonero:

“Un anno fa su Leao ero uno dei pochi a dire che quando capirà le qualità che ha diventa un fenomeno. Ha un impatto sul Milan devastante, fa cambiare marcia. Oggi non è tra i primi cinque, ma davanti a sé ha un futuro radioso. Deve continuare così, non è tra i primi cinque però mi auguro che in futuro ci rientrerà”.

Vittorio Assenza