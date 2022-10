Rebic: “I compagni non mi hanno fatto domande particolari”

Ante Rebic è intervenuto in conferenza stampa insieme al mister Stefano Pioli alla vigilia del match di Champions League che vedrà di fronte Dinamo Zagabria e Milan.

Per l’attaccante rossonero si tratta di un ritorno in patria quello che avverrà domani sera. Infatti l’ex Fiorentina è uno degli uomini più rappresentativi della nazionale croata.

Le parole di Rebic

Questo l’intervento di Ante Rebic:

“I miei compagni non hanno fatto domande particolari su domani. I campi sono sempre al top in Croazia. La Dinamo Zagabria in patria è una squadra difficile da raggiungere. Come nazionale siamo pochi ma siamo forti”.

L’intervento a Milan TV

In precedenza Rebic ha rilasciato queste dichiarazioni a Milan TV:

“La Dinamo è un grande avversario come hanno dimostrato all’andata. Noi li abbiamo analizzati bene e conosciamo i loro punti deboli: spero che prenderemo i tre punti e andiamo più vicini all’obiettivo”.

“E’ molto importante per il nostro lavoro degli ultimi tre anni. L’anno scorso abbiamo raggiunto la fase a gironi e quest’anno vogliamo fare un passo in più e arrivare degli ottavi”.