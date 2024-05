Ultim’ora – Milan-Salernitana: il top si ferma per infortunio

Pesante batosta per il Milan di mister Stefano Pioli. Il difensore si ferma in occasione del match contro la Salernitana.

Brutta notizia in casa Milan. In occasione della sfida di campionato contro la Salernitana, valevole per l’ultima giornata di Serie A, la squadra rossonera ha incassato una pesante tegola. Si tratta dell’infortunio di Tomori. Il calciatore inglese è stato costretto a chiamare il cambio nella ripresa.

Tomori va ko

Dopo un buon primo tempo, Fikayo Tomori nella ripresa è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un fastidio muscolare. Problema che ha di fatto spinto il difensore inglese del Milan a chiedere il cambio. Sostituzione che è arrivata nei minuti finali del primo tempo dopo che lo stesso difensore ha provato a stringere i denti, rimanendo in campo.

Fikayo Tomori ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco mostrandosi visibilmente amareggiato per l’infortunio muscolare. Al suo posto è subentrato Simon Kjaer. La speranza del difensore ex Chelsea è che non sia nulla di così particolarmente grave per non compromettere la sua presenza ai prossimi europei con l’Inghilterra. Torneo a cui Tomori vuole participare da protagonista.

Nelle prossime ore, il difensore inglese proverà a fare chiarezza sull’infortunio subito contro la Salernitana tramite lo staff medico rossonero. L’auspicio di Tomori è che la natura del problema non gli comporti l’esclusione ad Euro 2024, ambita competizione continentale che si terrà a breve in Germania. Gli imminenti europei inizieranno il 14 giugno con la partita inaugurale: Germania-Scozia. L’Inghilterra è stata sorteggiata nel girone C, insieme a Danimarca, Serbia e Slovenia.

Per quanto riguarda il Milan si tratta dell’ennesimo infortunio della stagione. Fattore che ha influito e non poco sul percorso dei rossoneri di mister Stefano Pioli in questa stagione. Cammino stagionale che per i rossoneri si è chiuso con un amaro pareggio contro la retrocessa Salernitana (3-3).

Un pari dal sapore aspro che chiude il capitolo sulla panchina rossonera di mister Stefano Pioli. Società e tecnico giorni fa hanno annunciato l’interruzione del rapporto lavorativo, arrivato in modo consensuale. Pioli lascia il Milan dopo cinque anni, in cui è arrivato uno storico Scudetto. L’allenatore di Parma termina la sua avventura al club lombardo lasciando la squadra rossonera da seconda in classifica.

È stata la partita degli addi in casa rossonera. Oltre a Stefano Pioli, hanno preso parte all’ultima gara con i colori del Milan anche Antonio Mirante, Olivier Giroud e Simon Kjaer.