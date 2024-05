“Sto studiando inglese”, Pioli svela il suo futuro: l’ha detto in diretta

Termina con un pareggio amaro il Campionato del Milan: a San Siro, finisce 3 a 3 il match contro la Salernitana.

La serata rossonera di San Siro è stata macchiata dal risultato dell’ultimo match di Serie A: contro la Salernitana già retrocessa in Serie B, i rossoneri non vanno oltre al pareggio. Nei minuti iniziali del match, il Milan indirizza la partita a sua favore, grazie ai gol di Leao e Giroud, alla sua ultima partita con la maglia rossonera. Nella seconda frazione, la Salernitana tenta l’aggancio con Simi, ma Calabria riporta il Milan sul doppio vantaggio. I granata ci credono e in tre minuti agguantano il pareggio.

Milan, le parole di Pioli a DAZN sul suo futuro

Al termine degli ultimi 90 minuti stagionali, il Milan ha reso omaggio a Kjaer, Giroud e Pioli, che dalla prossima stagione non vestiranno più rossonero. Ai saluti anche Mirante e Caldara. Dopo i saluti, ai microfoni di DAZN è intervenuto Stefano Pioli, alla sua ultima gara sulla panchina del Milan. Il tecnico rossonero si è voluto soffermare sul suo futuro, queste le sue parole:

Ambizione? Questa esperienza, grazie alle molteplici vicissitudini, mi ha fatto arrivare ad un certo livello e io voglio cercare di costruire ancora qualcosa di speciale. Esigo tanto da me stesso, sono uscito dalle zone di comfort per pretendere di più. Voglio provare a fare qualcosa di speciale, quello è il bello del nostro mestiere. Voglio conoscere giocatori con la speranza di trovare persone come ho trovato al Milan. Siamo stati la squadra con la media più giovane a vincere lo Scudetto: mi sento di poter dire di riprovare a fare qualcosa di speciale.

Sulle ultime settimane al Milan: