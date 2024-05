“Avete messo il fuoco nel mio cuore”, Pioli da pelle d’oca: l’addio al Milan è strappalacrime

Si chiude con un pareggio casalingo la stagione del Milan. Al termine della partita arriva la dimostrazione d’affetto per mister Pioli.

A San Siro si è chiuso il 2023-24 rossonero. Il Milan guarda al futuro e al nuovo ciclo. Olivier Giroud ha salutato i tifosi con un ultimo gol. Non solo il francese, è stata una serata di addii per il Diavolo. Da Simon Kjaer a Mirante, passando certamente per mister Stefano Pioli. Il tecnico lascia dopo 5 anni che i tifosi certamente ricorderanno per lo Scudetto vinto a sorpresa due anni fa. Al termine dell’incontro contro la Salernitana è intervenuto proprio l’allenatore rossonero durante la celebrazione di tutto lo stadio per il suo addio.

“Non vi dimenticherò”, Pioli così sul suo Milan

Nel post partita di Milan-Salernitana, la società rossonera ha organizzato una bella cerimonia per gli addii. Dopo Kjaer e Giroud è stato il turno dell’allenatore. Accolto da cori e applausi di 80 mila persone, mister Stefano Pioli ha parlato così al centro del campo:

“È la serata dei ringraziamenti e comincio dalle persone che mi hanno voluto qui e che mi han dato la possibilità di allenare un club fantastico. Grazie alla proprietà, grazie ai dipendenti di casa Milan, di Milanello, al mio staff, ai miei giocatori. Sapete cosa penso di voi., siete speciali e certe cose rimarranno“.

Continua poi così dopo l’interruzione dei suoi giocatori per festeggiarlo a centrocampo:

“Poi ci siete tutti voi. Siete stati tantissimi. Ci avete spronato. Ci avete stimolato. Ci avete dato un’energia che abbiamo cercato di mettere sul campo. Abbiamo perso e sofferto insieme. Abbiamo vinto e gioito insieme. Le emozioni vissute ci rimarranno dentro. Avete messo il fuoco nel mio cuore e rimarrà sempre accesso. Non vi dimenticherò. Grazie“.

Cala il sipario sull’era Pioli. Nonostante le tante critiche, il popolo rossonero ha mostrato tutta la su gratitudine al suo condottiero. Si apre il prossimo ciclo in casa Milan, i tifosi si augurano che la dirigenza sappia rimanere sui livelli alti raggiunti negli ultimi anni.