Colpo Milan a sorpresa in attacco, è un 2007

Il Milan segue un giovanissimo attaccante ma non è la sola squadra su di lui. La notizia sulla nuova suggestione di mercato; il nome.

Il Diavolo ora è pronto a migliorare la propria squadra in vista della prossima stagione. Paulo Fonseca è ufficialmente il nuovo tecnico rossonero e il club ora vuole rafforzare la propria squadra per offrire al portoghese una buona rosa e che sia coerente soprattutto con la sua idea tecnico-tattica. Difatti il Milan è già attivo sul mercato e non è solo Zirkzee il nome principale a cui ruota attorno il calciomercato rossonero. Anche gli altri reparti vanno migliorati ma anche in uscita potrebbero esserci delle novità.

Nessuno è dichiarato incedibile ma è chiaro che al Milan farebbe comodo mantenere quei giocatori come Theo, Maignan e Leao ad esempio utili allo sviluppo del gioco rossonero. Tuttavia il Diavolo è pronto ad inserire anche nuove leve nella squadra, e questo è il caso. Per l’attacco ora c’è una nuova suggestione e si tratta di un giocatore giovanissimo. Il suo nome è Oghenetejiri Adejenughure e i rossoneri vorrebbero provare ad accaparrarselo. La notizia sul giocatore.

Calciomercato Milan, nel mirino l’attaccante classe 2007 Adejenughure

L’attaccante delle giovanili del Salisburgo ha portato su di sé molte attenzioni. Ora sono diversi i club interessati concretamente a lui, tra questi figura anche il Milan.

Il Milan inizia ad entrare nel vivo delle proprie idee di mercato e trattative e ora sul calciomercato inizia a muoversi in modo più deciso. Questa volta si guarda ancora al reparto offensivo e nella lista dei desideri rossoneri, dopo la vicina chiusura di Zirkzee, c’è un nuovo nome che riporta a Oghenetejiri Adejenughure.

Secondo Express Sport il Milan è interessato a questo attaccante classe 2007, appena 17enne, in forze al Salisburgo U18, ma non sarebbe neanche l’unica squadra dato che anche il Borussia Dortmund e il Manchester United sarebbero fortemente interessati a lui, e i Red Devils sembrano essere più avanti nelle trattative.

Il giovane attaccante ha la stima di molti e anche il CT della sua nazionale austriaca, Rangnick, lo definisce come prospetto molto interessante. Nel campionato giovanile austriaco al Salisburgo Adejenughure ha messo a segno ben sedici gol in venti presenze. Il Milan lo monitora ma al momento non è in cima per lui.

Dunque in casa Milan si guarda molto al futuro e con Adejenughure c’è la voglia di portare a Milanello un attaccante stile Camarda, giovanissimo e forte, per mettere al sicuro il futuro del club.