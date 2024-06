Cessione Theo Hernandez, il Milan fissa il prezzo: richiesta da capogiro

Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan in estate, ma il club rossonero chiede una cifra davvero molto alta.

Il Milan ha reso ufficiale l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina per la prossima stagione e adesso si appresta a fare mercato. L’arrivo dell’allenatore portoghese è stato annunciato da Zlatan Ibrahimovic nella sua prima conferenza da dirigente rossonero, in cui ha toccato anche molti altri temi. Uno degli argomenti trattati è legato alle possibili cessioni di alcuni dei giocatori più importanti della rosa, tra cui Theo Hernandez.

L’ex attaccante svedese, ha detto che il francese resterà a Milano, così come Rafael Leao e Mike Maignan. Il Milan è intenzionato a mantenere le sue pedine principali, ma di fronte ad offerte irrinunciabili non potrà opporsi. Anche gli stessi calciatori lo sanno e infatti, dal ritiro della Francia, Theo ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano presagire una possibile separazione col Diavolo.

Nel caso in cui il terzino decidesse di trasferirsi, il Milan valuterebbe eventuali offerte, ma la richiesta sarebbe alta. D’altronde, lo stesso Ibra, ha detto che se alcuni giocatori dovessero avere la volontà di partire, allora verrebbero ceduti poiché senza ambizione di fare grandi cose col Milan.

Theo dal ritiro della Francia: “Restare al Milan? Vedremo.”

Theo Hernandez è pronto a fare il suo esordio ad Euro 2024 con la maglia della Francia, con la volontà di arrivare in fondo alla competizione ricoprendo un ruolo da protagonista nella squadra. Intanto, ha lasciato alcune dichiarazioni legate al suo prossimo futuro, riportate dalla redazione della Gazzetta dello Sport: “Ora sono concentrato sull’Europeo. Se resterò al Milan lo vedremo più avanti“.

La possibile cessione del francese è legata alla volontà del Real Madrid di cercare un nuovo terzino sinistro che possa sostituire Mendy, spesso considerato “anello debole” della squadra. Theo ha già vestito in passato la camiseta blanca, con la quale ha vinto anche diversi trofei, ma mai da protagonista. Il Milan, poi, lo acquistò nel 2018 per una cifra vicina ai 20 milioni e in Italia il francese è diventato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

A proposito del possibile trasferimento in Spagna, Theo ha aggirato la domanda: “Al momento non ci penso ancora”. Tutto è ancora da decidere e sicuramente non si avranno grandi novità prima della fine di Euro 2024, ma sicuramente il Milan non lascerà partire il giocatore per una cifra che non riterrà congrua. Il club rossonero, infatti, è intenzionato a chiedere 100 milioni per il cartellino del francese, che in tal caso verrebbe sacrificato per poi reinvestire quella cifra sul mercato in entrata.