Jovic resta al Milan, i dettagli del contratto

L’attaccante rossonero ha raggiunto un accordo con il club. Il serbo rinnoverà con il Milan dopo la scadenza di contratto.

Il Milan è ora attivo sul calciomercato con i vari colpi in entrata. Tuttavia anche sul lato rinnovi di contratto il club dovrà darsi da fare perchè ci sono nomi importanti che presto andranno in scadenza. Uno dei rossoneri che nel corso di questo mese che infatti andava in scadenza di contratto era Luka Jovic. L’attaccante serbo arrivato dalla Fiorentina un anno fa sembra aver deciso quale sarà il suo futuro e l’accordo col Milan sembra essere vicino.

Jovic difatti nel corso della stagione ha avuto alti bassi, non è mai stato impiegato appieno eppure le poche volte in cui è stato chiamato in causa è sempre riuscito a risultare decisivo sotto molti aspetti. Mentre il Diavolo tratta per Zirkzee ed altri attaccanti però un pensiero su Jovic rimane. L’attaccante serbo ha raggiunto l’accordo con il Milan e ha deciso cosa fare al termine del contratto. Si opterà per il rinnovo e Jovic sarà ancora rossonero.

Jovic rimane al Milan: trovato l’accordo sul rinnovo

L’attaccante rossonero rimarrà ancora al Milan. Per lui forse ci sarà un’altra stagione da riserva ma il club crede in lui.

In quelle poche volte in cui è stato chiamato in causa Luka Jovic ha sempre lasciato il segno e il più delle volte ha salvato il Milan in situazioni delicate. Il serbo difatti ha messo a segno sei gol nonostante i pochi minuti di impiego.

Il Milan lo acquistò come riserva e ultima chance, tuttava si è dimostrato sempre pronto. Anche senza Pioli Jovic con Fonseca potrebbe comunque essere una pedina importante per il Milan. Il contratto del giocatore scadeva questo 30 giugno ma ora si è arrivati ad una decisione.

Come riporta Matteo Moretto sul suo profilo X Luka Jovic rimarrà al Milan e ci rimarrà per un’altra stagione ancora. La società dunque, anche se sta trattando per futuri nove titolari, darà comunque fiducia al serbo che ha dimostrato di essere una buona riserva a gara in corso piuttosto che da titolare.

Dunque adesso c’è l’ufficialità e Luka Jovic sarà rossonero ancora per un anno scegliendo di aiutare il Milan in quella che sarà una stagione importante e piena di impegni sul calendario. Intanto l’attaccante sarà impegnato con la sua nazionale serba agli Europei nel Gruppo C dove esordirà domani sera.