“Il Milan lo venda”, giudizio netto del giornalista sul big rossonero: tifosi spiazzati

Possibile cessione di Theo Hernandez, dichiarazioni importanti da parte di un giornalista sull’eventuale addio.

Il terzino francese è impegnato ad Euro 2024 con la sua Francia, che farà il suo esordio nella competizione domani, contro l’Austria. Le dichiarazioni di Theo Hernadez rilasciate proprio dal raduno con la sua nazionale, tuttavia, stanno facendo molto rumore. L’ex Real Madrid non ha escluso un possibile addio al Milan quest’estate, dichiarando di voler pensare al suo futuro dopo la fine di Euro 2024.

Proprio il Real Madrid, che l’aveva ceduto al Milan per 20 milioni dopo un prestito all’Alaves, potrebbe essere intenzionata a riportare il francese nella capitale spagnola. I tifosi rossoneri non hanno gradito particolarmente le parole di Theo, che non ha mostrato alcun attaccamento al club, ma sperano ancora nella sua permanenza.

Sul futuro del francese si è espresso anche il giornalista Alessandro Vocalelli sulle colonne della Gazzetta della Sport, il quale non è stato molto clemente nei confronti del giocatore.

Milan, giornalista duro su Theo: “non è il caso di farne un dramma”

Vocalelli ha espresso tutta la sua ammirazione per le qualità di Theo Hernandez, ritenuto uno dei migliori nel suo ruolo: “Theo è sicuramente un ottimo, quasi grande, calciatore. Nel suo ruolo, come ha sottolineato anche Ibrahimovic, ce ne sono davvero pochi. Progressione formidabile e un bagaglio di gol che arricchiscono in partenza qualsiasi gruppo. Tutto questo è indiscutibile, ma è indiscutibile – al di là di un senso di gratitudine che è sempre più raro trovare – che il Milan abbia contribuito moltissimo alla sua crescita“, queste le sue parole.

Il valore di Theo, dunque, non si può certamente discutere e non lo fa neanche Alessandro Vocalelli, che però non ha apprezzerebbe la volontà di partire del francese: “Theo Hernandez ha un contratto per altri due anni. E come giustamente un club non dovrebbe mai sognarsi di poter spezzare unilateralmente un accordo, anche un calciatore dovrebbe dare a quell’accordo un valore un po’ più profondo. Ci si può anche dividere, ma qualsiasi dubbio andrebbe prima discusso con i dirigenti. Tanto più se da loro è appena arrivata una dimostrazione totale di fiducia“.

Vocalelli , dunque, terrebbe Theo, ma non farebbe drammi in caso di addio: “La società rossonera sta illustrando un concreto progetto di crescita ulteriore, ma se le cose, viste dall’altra parte, non stanno così, non è il caso di farne un dramma sportivo. Se insomma Theo Hernandez avrà intenzione di fare 1-1 con Ibra, cogliendo a pieno il concetto della condivisione, allora sarà una gran bella notizia. Altrimenti, anche nel calcio è fondamentale non trattenere nessuno con la forza, perché l’entusiasmo è alla base di qualsiasi successo.”