Il Milan anticipa la Juventus, difensore nel mirino: oggi la mossa a Euro2024

Il Milan sfida la Juventus sul calciomercato. Oggi in Germania i rossoneri provano ad anticipare i rivali nella corsa al difensore.

Milano e Torino. Due città che, dal punto di vista calcistico, non si sono mai particolarmente amate. Che sia Inter contro Juventus o Milan contro Juventus, la storia cambia relativamente. Un triangolo che si è sempre affrontato sul campo e fuori. E, come ogni finestra di mercato che si rispetti, non può mancare la celeberrima “azione di disturbo”. Uno scenario che, nel recente periodo, si sta materializzando su più fronti tra il Diavolo e la Vecchia Signora.

Come affermato dalle pagine odierne di “Tuttosport”, il testa a testa potrebbe avere ad oggetto un vecchio pallino della dirigenza rossonera su cui la Juve mantiene uno sguardo vigile. Si tratta di Jakub Kiwior, centrale dell’Arsenal e della Polonia. Oggi alle 15 gli osservatori del Milan saranno ad Amburgo per assistere al match di Lewandowski (infortunato) e compagni contro l’Olanda.

I piani alti di via Aldo Rossi non hanno mai abbandonato la pista. Per il difensore, impiegato di rado da Arteta, i Gunners richiedono 25 milioni di euro, con possibilità di abbassare a 20. Ma sul classe 2000 rimane in agguato la Juventus di Thiago Motta, tecnico che ha lanciato Jakub a La Spezia.

Milan-Juventus, testa a testa sul mercato: Kiwior nel mirino

Qualora non andasse in porto l’affare Calafiori causa richieste eccessive del Bologna, Giuntoli potrebbe far partire l’assalto a Kiwior. Ma quello del polacco non è l’unico incrocio di mercato atteso in questa sessione. Poche settimane fa Moncada ha chiamato Veronique Rabiot per tracciare una panoramica del futuro del figlio Adrien, in scadenza di contratto con la Juventus. La telefonata ha stizzito e non poco i vertici bianconeri, i quali rimangono fiduciosi di prolungare per altri due anni il rapporto professionale con il francese.

La risposta di Madama al “dispetto” rossonero non si è fatta attendere. Oltre al sondaggio bianconero per Joshua Zirkzee, su cui il Milan è in pole da tempo, negli ultimi giorni la Vecchia Signora si è inserita nella corsa a Youssouf Fofana, centrocampista classe ’99 del Monaco nonché pallino di Furlani già da tempo. Un’azione di disturbo in cui gli ottimi rapporti tra Giuntoli e i monegaschi possono fare da ago della bilancia.

Stesso discorso vale per Armando Broja, alternativa a Zirkzee per il Diavolo che stuzzica e non poco anche la Juventus, che vorrebbe farne il vice Vlahovic in caso di addio di Kean. Ergo, ci sono tutti i presupposti per i fuochi d’artificio che, da Milano a Torino, infiammeranno il calciomercato.