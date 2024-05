Giroud da brividi: “Non dimenticherò mai queste stagioni al Milan”

Il Campionato del Milan termina con un pareggio nelle mura amiche di San Siro, contro la Salernitana.

L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan si conclude con un pareggio: l’ultimo match di Serie A rossonero, Milan-Salernitana, termina con il risultato di 3 a 3. Per la squadra rossonera, a segno Leao e Giroud, alla sua ultima partita con la maglia rossonera, nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, la squadra di Colantuono la riapre con Simy, ma il capitano Davide Calabria, al suo primo gol stagionale, porta il Milan sul risultato di 3 a 1. Il match sembra essere finito, ma la Salernitana trova le forze per ristabilire il pareggio. Nonostante i primi 45 minuti di silenzio, la Curva Sud, insieme a tutto lo stadio, ha omaggiato e salutato il tecnico rossonero, sia all’inizio che alla fine del match.

Al termine del match tra Milan e Salernitana, il Milan ha omaggiato Simon Kjaer, Olivier Giroud e Stefano Pioli. L’attaccante francese, visibilmente commosso, dopo aver ricevuto la maglia rossonera con tutte le firme, ha preso in mano il microfono per ringraziare tutto l’ambiente rossonero. Queste le sue parole:

Buonasera San Siro. Per prima cosa voglio ringraziare la società per la fiducia, tutte le persone, i dirigenti che mi hanno accolto come un fratello in questa famiglia. La fiducia dei dirigenti, grazie anche a Ibra. Voglio ringraziare anche il mister, per la sua fiducia e il sostegno anche nei momenti difficili che abbiamo condiviso. È molto importante stare uniti anche in questi momenti, abbiamo vissuto un primo anno incredibile: una delle emozioni più belle della mia carriera. Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni, senza di loro non potevo fare quello che ho fatto: siamo una squadra, siamo una famiglia. Grazie ragazzi!