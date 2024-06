Arriva l’annuncio, Milan più lontano

L’annuncio arriva direttamente dal giocatore e il Milan, che era interessato a lui, adesso è più lontano; la notizia di calciomercato.

Molti sono i giocatori del Milan che in questo momento sono occupati con gli Europei 2024 che si stanno svolgendo in Germania. Finito il campionato europeo però i rossoneri inizieranno già a prepararsi concretamente per la prossima stagione. A luglio difatti i rossoneri saranno subito impegnati nella tournée americana pre-season con la loro nuova guida in panchina. Dunque il Milan entrerà subito nel vivo della sua stagione confrontandosi già con grandi squadre in terra statunitense.

Però i rossoneri dovranno prima portare a termine gli obiettivi di calciomercato. Uno dei reparti che, in questo periodo, sta ricevendo maggiore attenzione è ovviamente quello offensivo. Infatti l’addio di Giroud si farà sentire e il Milan ora avrà bisogno di un altro nove sostanzioso. Hanno già confermato Jovic, ma stanno puntando forte sull’attaccante del futuro Zirkzee. Oltre all’olandese un altro nome per l’attacco è stato quello di Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona, dove ha fatto molto bene nell’ultima Liga. Il giocatore ha ancora un lungo contratto ma molti grandi club lo hanno addocchiato; le sue parole in conferenza però sono eloquenti e forse non ci sarà nessun trasferimento per lui.

Dovbyk dichiara le sue intenzioni, il Milan si allontana

L’attaccante ucraino è esploso nell’ultima Liga, dove è stato capace di mettere a segno ben 25 gol conquistando anche il titolo di capocannoniere. Al Girona l’ucraino ha un contratto fino al 2028 e sebbene molti grandi club si sono affacciati alle porte della squadra spagnola per lui, forse non ci sarà nulla da fare. Difatti nella conferenza stampa pre Romania–Ucraina, con la sua nazionale, l’attaccante ha implicitamente rivelato le sue intenzioni; le sue parole:

Sono molto felice a Girona, tutte le persone che mi circondano, giocatori, allenatori, dirigenti sono meravigliosi, mi danno tutte le condizioni per fare del mio meglio, è fantastico.

Così ha dichiarato amore al Girona Dovbyk che con le sue parole lascia intendere un addio forse ancora lontano. Arrivato nel 2023 al club spagnolo la sua valutazione di mercato è lievitata tantissimo dopo la sua ultima stagione ed ora è fissa sui 35 milioni di euro. Il Milan per l’attacco ha deciso di spendere le sue energie per Zirkzee, Dovbyk tuttavia poteva essere una valida alternativa all’olandese per l’attacco del Milan. Rimarrà, molto probabilmente, al Girona dove vorrà eguagliare il terzo posto dell’ultima stagione ma dove si godrà anche la partecipazione alla Champions League.